Bitz Hubert Schiele: Das ist praktische Solidarität

Die Blutspender, so der Bürgermeister, praktizierten Solidarität, was nichts Selbstverständliches sei. Schiele verwies außerdem auf die große Bedeutung, welche die Blutspenden "für uns alle haben": Mit ihrem Handeln stünden die fleißigen Spender an erster Stelle einer Hilfskette. Der Bürgermeister stellte allerdings bedauernd fest, dass nicht nur bundesweit die Zahl der Spender zurückgehe, sondern eben auch in Bitz. Nur acht Personen würden diesmal zum Dank für ihre selbstlosen Taten mit Ehrennadeln, einer Urkunde und einem kleinen Geschenk der Gemeinde ausgezeichnet. Schiele hofft indes, dass das Beispiel dieser Acht andere zur Nachahmung anregen könnte.

Folgende Blutspender sind von der Gemeinde Bitz geehrt worden: Hartwig Gmeiner und Bernd Conzelmann für 50 Spenden, Christian Wild, Angela Sielski und Christa Füß für 25 Spenden und Steve Schürmann, Beate und Michael Luippold für zehn Spenden.