Bitz Hochkarätiger Genuss für die Ohren

Bitz. Mit "Glanzlichter" war das Konzert von "Cantanti Amabili" betitelt. Und Glanzlichter der Musik und des Gesangs brachten die 17 Chormitglieder zu Gehör. Das Konzert an sich bildete bereits ein Glanzlicht im Veranstaltungskalender, war es doch äußerst glanzvoll dargeboten.

So fanden an diesem herrlichen Sommerabend zahlreiche Musikbegeisterte den Weg in die evangelische Nikolauskirche in Bitz. Sie erhielten ein Musikerlebnis der Extraklasse. Zu Beginn verteilten sich die Chormitglieder gleichmäßig im Kirchenraum – die Damen in tiefblauen, taftknisternden Roben und die Herren in schwarzen Anzügen, bei denen Krawatten und Einstecktücher auf die Abendkleider der Frauen abgestimmt waren.

"Ubi caritas" begann mit den Frauenstimmen, in welche die Männer mit einstimmten. Und schon am Anfang zeigte sich, dass der sakrale Raum ein gut gewählter Ort für ein solches Konzert war. Erhebend und anrührend zugleich wirkte dieser klare, engelsgleiche Gesang. Der Besucher wähnte sich im Kloster. Mitreißend schmetterte der Chor das "Ave Maris Stella" im Altarraum. Und ein weiterer Genuss sollte das "Ave Maria" von Caccini werden, gesungen von Chorleiterin und Sopranistin Stephanie Simon im Solo. An der Orgel begleitete sie Landelin Fuß.