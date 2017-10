Bitz Hier Konkurrenten – dort Kumpels

Bitz. Wer kennt sie nicht, die "Dragster" aus den Vereinigten Staaten? Schicke Autos, die innerhalb weniger Sekunden Spitzengeschwindigkeiten erreichen. Das Bitzer Rennteam wurde in diesem Jahr als Gastgeber der Meisterfeier der "Drag Race Union" ausgesucht und verzeichnete mehr als 100 Rennfahrer, die zu Gast waren.

Sinn einer Meisterfeier ist, die Sieger zu ehren. Das nahm die "Drag Race Union", kurz DRU, in den drei verschiedenen Klassen vor. Bei den "Pro ET" siegte Martin Weikum aus Deutschland, bei der "Super Pro ET" Oliver Petzold und bei den "Extreme Outlaws" Silvio Strauch.

Bei der Feier im Hillbilly’s Heaven sorgten die zwei Live-Bands "Chocco Mocco" und "Pump Gas" mit rockigen Hits für Stimmung, während an der Bar Cocktails und riesige, fünf Liter fassende Gläser auf die Fahrer und ihre Teams wartete.