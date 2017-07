Bitz Gold wert: Ein Garten in Rekordzeit

Am Eröffnungstag der "GardenLife" in Reutlingen, einer der schönsten Gartenmessen des Landes, gingen vier motivierte Azubi-Teams des Garten- und Landschaftsbaus aus der Region an den Start, um unter sich den Neckar-Alb-Champion auszumachen. Mit dabei war auch Selina Möller von der Firma Jochen Thomann aus Bitz.

Gemeinsam mit ihrer Teampartnerin Jennifer Albrecht sicherte sich das einzige Frauen-Team die Goldmedaille. In sieben Stunden galt es, einen Garten auf einer Fläche von drei Mal drei Metern zu bauen. Das erforderte hervorragende landschaftsgärtnerische Fertigkeiten, Teamfähigkeit und außerdem sehr gute Nerven. Die Jury beobachtete den Verlauf der Arbeiten und bewertete die sehr anspruchsvolle Aufgabe nach den Regeln der Technik. Michael Lutz, Vorsitzender der Region Neckar-Alb im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg, überreichte gemeinsam mit Hannes Keppler, dem Vorsitzenden der Junggärtner, Ortsgruppe Reutlingen/Tübingen, die Urkunden und Preise.

In seinem Grußwort lobte Michael Lutz die Arbeiten aller Teams. "Mit den hier gezeigten Leistungen können die angehenden Landschaftsgärtner optimistisch in ihre berufliche Zukunft schauen", versicherte Michael Lutz. Sein Dank ging auch an die Ausbildungsbetriebe für ihre erfolgreiche Ausbildungsarbeit.