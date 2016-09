Bitz Geflügelzüchter wechseln nach Sigmaringen

Bitz/Winterlingen. Zum 1. Oktober dieses Jahres wechseln die Mitglieder des Geflügelzuchtvereins Bitz/Winterlingen in den Kleintierzuchtverein Sigmaringen. Mit dem Beitritt löst sich ihr eigener Verein zum Geschäftsjahr 2017 auf. Das teilte der bisherige Vorsitzende Karl-Otto Gaugel mit, der bei einer außerordentlichen Hauptversammlung von seinem Amt zurücktrat. Bei dieser Zusammenkunft sprach sich eine deutliche Mehrheit der zwölf stimmberechtigten Mitglieder für den Anschluss an Sigmaringen aus. Niemand hatte sich bereitgefunden, den eigenen Verein weiterzuführen. Auch der Kassierer trat bei der Versammlung zurück. So geht der Verein mit seinem gesamten Barvermögen, den drei Brutapparaten und den 400 bis 500 Ausstellungskäfigen im Sigmaringer Verein auf. "Das ist ein Aufstieg für diejenigen, die noch etwas in der Zucht machen wollen, alleine wären wir zu klein gewesen", sagt Gauggel, der sich mit der Entwicklung abfinden kann, zumal der bisherige Vorstand bei der Versammlung mit elf zu eins Stimmen entlastet worden ist.