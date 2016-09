Bitz (rd). Der westliche Friedhofsweg – Bürgermeister Hubert Schiele nannte ihn "Wellenweg" – wird erst nächstes Frühjahr saniert und mit einem Granitpflaster versehen. Darum kümmern wird sich die Firma Schöppler aus Meßkirch zum Angebotspreis von 33 615 Euro. Hinzu kommt das Beratungshonorar in Höhe von rund 2500 Euro für das Büro Kovacic aus Sigmaringen. Ursprünglich sollte der Weg diesen Herbst saniert werden, die beauftragte Firma hatte entsprechend Bereitschaft signalisiert, jedoch sah Schiele das Wetter als zu unbeständig an und regte deshalb eine Verschiebung der Arbeiten an. Die Kosten werden in den Haushalt 2017 eingestellt.