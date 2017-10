Bitz Fazit: "Jeder schreit, niemand macht"

Obwohl sie eigentlich nur für die medizinische Erstversorgung zuständig sind, riefen die Leute wegen allen möglichen Problemen an, oft auch weil der Rettungsdienst günstiger ist als eine Tierarzt-Behandlung. Mitglieder und Spenden blieben laut Mandler dagegen aus: "Jeder schreit, niemand macht." Das Paar musste den Rettungsdienst schließlich wegen mangelnder Ressourcen aufgeben. Im April dann der zweite Versuch mit einem Verein zum Spendensammeln und verschiedenen Aktionen. Aber niemand zeigt Interesse, sagt Mandler: "Auch Tierbesitzer laufen an unseren Infoständen einfach achtlos vorbei." Trotzdem gab er die Hoffnung nicht auf, "dass noch ein paar Leute wach werden" und organisierte gemeinsam mit Porath eine Lesung für Hund und Halter. "Die Resonanz sieht man ja", sagt er und deutet auf die leere Gaststube. Auch Porath hat mit mehr Publikum gerechnet. "Wenn Leute zahlen müssen, endet die Tierfreundschaft", mutmaßt sie. Eigentlich wollte die Autorin aus ihrem Buch "Mit Mops und Mann", dem vierten Band einer zehnteiligen Serie, vorlesen. Eine Figur in dem Buch ist ironischer Weise ein Tierarzt, der die Tierrettung Stuttgart unterstützt, bis diese pleite geht. Soweit ist es im Zollernalbkreis aber noch nicht, meint Mandler: "Wir sind frustriert, aber nicht entmutig. Wir machen weiter."Die Sammeldosen in der Bitzer Tankstelle und in der Langenwand-Apotheke bleiben stehen. Auch am Traum eines Tierrettungswagens will Thomas Mandler festhalten, bis genug Spenden zusammen sind. Die Lesung soll eventuell im Frühjahr wiederholt werden, dann mit mehr Leuten – und Hunden.