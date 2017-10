Bitz. "Frühlingserwachen oder Auf gute Nachbarschaft" ist der Titel des Stückes, das der Theaterverein Bitz am Samstag, 4. November, ab 20 Uhr in der Festhalle aufführt. In dem Schwank in drei Akten geht es um zwei Familien, deren Idylle durcheinandergewirbelt wird, als sie hören, dass eine angesehene Person des öffentlichen Lebens in das Nachbarhaus einziehen soll.