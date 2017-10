Bitz. Die Kirchengemeinde Bitz lädt ein zum Basar im Gemeindehaus und Conrad-Schick-Haus am Mittwoch, 1. November. Er beginnt um 13 Uhr mit der Eröffnung der Tombola und einer Kindertombola des Bastelkreises. Bei den Verkaufsständen ist auch der Weltladen vertreten. Der Werkraum bietet Getöpfertes, Kupfer- und Schwarz-Weiß-Bilder an, gleichzeitig will er Anregung geben zum Selbstherstellen solcher Arbeiten, außerdem sind im Werkraum Springerle im Angebot. Ein Flohmarkt rundet das Angebot ab. Im großen Saal unterhält der Posaunenchor. Der Erlös des Basars wird geteilt. Eine Hälfte bleibt in der Kirchen­gemeinde und wird vor allem für die Sanierungsarbeiten im Gemeindehaus verwendet. Die andere Hälfte kommt als Spende den Opfern der schweren Erdbeben in Mexiko zu Gute.