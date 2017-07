Bitz Einzigartig in so vielerlei Hinsicht

Bitz. Schade für das Landesjugendbarockorchester, dass viel zu wenige Zuhörer am Samstagabend den Weg in die Nikolauskirche fanden, obwohl das Konzert quasi vor der Haustür und bei freiem Eintritt stattfand.

Jene, die da waren, kamen dafür in den seltenen Genuss dieser einzigartigen Barockklänge – einzigartig in vielerlei Hinsicht: Normalerweise trete man im Freiburger Raum auf, erläuterte der künstlerische Leiter Gerd-Uwe Klein, doch da Projektleiterin Judith in Albstadt wohnt, wollte man auch einmal auf die Schwäbische Alb und habe die schöne Kirche in Bitz entdeckt. Gerne wolle das Orchester wiederkommen, so es dürfe, meinte Klein, und dann solle jeder doch noch viele Bekannte mitbringen, lautete seine Aufforderung.

Die Besonderheit beim Konzert war außerdem, dass die Musiker auf historischen Barockinstrumenten spielten, die nicht auf den französischen Kammerton 415 gestimmt waren. Denn am Versailler Hof bevorzugte man während der Barockzeit eher den Stimmton 392 Hertz, und eben auf dieser Stimmtonhöhe wurde am Samstag musiziert.