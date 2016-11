Aus Anlass des Frederick-Tages hatten die Gemeindebücherei und die Lichtensteinschule Bitz die Balinger Autorin Judith Le Huray in die Festhalle eingeladen. Die Kinder- und Jugendbuchautorin stellte, passend für die verschiedenen Klassenstufen, in drei Lesungen einige ihrer Bücher vor. Mit Fragen zu den Büchern und witzigen Mitmachaktionen bezog sie die Kinder in die Lesungen mit ein. Besonders gefiel es den Kindern, als sich Le Huray in die Tante Trix aus einem ihrer Bücher verwandelte: ein ganz besonders schöner Frederick-Tag. Foto: Strobel