Bitz Die Probleme lösen sich bei Tee und Gebäck

An diesem Nachmittag geht es um die Befreiung von den Rundfunkgebühren. Der Iraker soll den Antrag, den Kloka mitgebracht hat, unterschreiben und selbst wegschicken, denn das macht die Sozialbetreuung aus: Hilfe zur Selbstständigkeit – Klokas Schützlinge sollen immer wieder neue Sachen ausprobieren mit dem Ziel, irgendwann auf den eigenen Füßen zu stehen: "Der beste Sozialarbeiter ist derjenige, den man nicht bemerkt, der im Hintergrund arbeitet", betont Kloka.

Die muslimische Familie in Bitz betreut Kloka seit Oktober 2016. Damals waren sie noch im Asylverfahren, mittlerweile sind sie anerkannt als Flüchtlinge. Der Mann und seine Ehefrau besuchen den Integrationskurs, die beiden Kinder gehen in den Kindergarten und in die Schule. Die Iraker sind sehr selbstständig und machen sehr viel alleine.

Kloka reicht seine helfende und unterstützende Hand, wenn es Unsicherheiten gibt oder Bescheide von Behörden kommen. Einmal in der Woche kommt er zu Besuch, um einzelne Dinge anzusprechen, etwa nachzufragen, ob sie eingegangene Schreiben verstanden haben. Manchmal sind Modalitäten zu regeln, zum Beispiel für die Teilnahme an einem Schwimmkurs. Gleichzeitig pflegt der Sozialbetreuer die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Helfern, die während des Asylverfahrens bei den Menschen zuhause Deutsch unterrichten.

Am eigenen Leib die Nächstenliebe erfahren

"Wir haben am eigenen Leib die Nächstenliebe erfahren", erzählt der Iraker. Für ihn ist Kloka deshalb "die Nummer eins", vor allem beim Umgang mit der deutschen Bürokratie. Kloka und Mehl ist die Familie ans Herz gewachsen. Die will derweil in Deutschland bleiben. Im Irak arbeitete Zeyad als Mechaniker, als Vertreter für Mobiltelefone und als Geldwechsler. In Deutschland würde er gerne wieder im Bereich Mechanik oder im Handel tätig sein.

"Es ist eine pflegeleichte Familie", betont der Sozialbetreuer: "Der Kontakt mit Menschen ist reine Beziehungsarbeit. Es fällt schwer, die Familie irgendwann ziehen lassen zu müssen. Je besser die Beziehung ist, desto besser ist die Betreuung." Es ist eine Sache des Vertrauens, und das, so der Iraker, sei von Anfang an da gewesen: "Ich will diese Hilfe nicht missen."

Einen Wunsch hat der 37-Jährige dennoch: dass seine Kinder in Deutschland heimisch werden, dass es ihr Land wird. Im Irak mussten sie alles zurücklassen: Haus, Auto, gesellschaftliche Kontakte, das Diplom in Mechanik, den guten Verdienst – die Familie war gut situiert. Trotzdem: Die Familie fühlt sich wohl hier. Gut sei vor allem, dass es Gesetze gebe und die Menschen diese befolgten.

Die Ehefrau bringt eine Art Pudding und Baklava, ein süßes Gebäck, für die Gäste, die lassen es sich schmecken.

(hol). Mit einer Sprechstunde probiert es Eike Kloka von der Sozialbetreuung des Roten Kreuzes in Bitz und Winterlingen.

Dieses Angebot ist ein Baustein auf dem Weg zur Selbstständigkeit der Asylbewerber und Flüchtlinge. Sprechstunden sind immer dienstags von 14 bis 16 Uhr in der Begegnungsstätte in Winterlingen und donnerstags von 14 bis 16 Uhr im Bitzer Rathaus. "Die Menschen kommen, und wenn sie mal nicht kommen, dann frage ich nach", sagt der Sozialbetreuer. Daneben sucht er viele Familien einmal in der Woche auf, auch in Obernheim, Nusplingen, Meßstetten und Straßberg. Bei diesen Besuchen in den Familien ist er "froh", dass er einen Dolmetscher hat: Christian Mehl spricht Farsi, Dari und Arabisch. Er hat in einigen arabischen Ländern gelebt und ist vertraut mit den Dialekten.

Es ist unterschiedlich, wie lange Kloka diese Familien betreut. Das kommt auch darauf an, wie lange sie bereits in Deutschland sind, wie lange sie bleiben, wie lange es dauert, bis sie sich selbst zurechtfinden.

Die Betreuung gilt für drei Jahre nach der Anerkennung. Im Laufe der Zeit des Kontakts wird eine solche Betreuung immer weniger werden – bis sie überflüssig ist. Kloka und Mehl macht es froh, wenn die Menschen gut integriert sind und alleine klar kommen.

Es ist ein Prozess, an dessen Ende die Selbstständigkeit stehen soll. Betreut werden alle Familien, die das Landratsamt meldet. Und in jeder dieser Familien darf der Sozialbetreuer eine große Gastfreundschaft genießen.