Bitz Die Kinder sind auf der Spur des Dachses

Bitz (müb). Sieben Kinder haben bei den Ferienspielen in Bitz viel Spaß beim Bestimmen von Tierpräparaten und Gehörnen sowie bei der Fährtensuche mit dem Jagdhund gehabt. Sie staunten über die Bequemlichkeit eines Hochsitzes und begutachteten einen Dachsbau.

Kurt Rominger, Sprecher der acht Bitzer Jäger, ist ein "alter Hase", was die Organisation und Teilnahme der Jäger an den Bitzer Ferienspielen zum Thema Jagd angeht. Sein Bruder, Helmut Rominger, erklärte in der kleinen Forsthütte, dass zum einen gejagt werde, um Schaden abzuwehren, denn grabe ein Wildschwein einen Acker um, müssten die Jäger für die Kosten aufkommen. Andererseits sei Wildfleisch sehr gesund, das würden immer mehr Menschen erkennen – zur Freude der Jäger, die das Fleisch und Fuchspelze zum Kauf anbieten. Der Abschuss des Fuchses diene dazu, dass Kleinsäugetiere überlebten.

Auf die Frage, um welche ausgestellten Tierpräparate es sich handele, erkannten die Kinder auf Anhieb gängige Tiere wie die Wildente und die Fledermaus. Schwierig wurde es bei der Amsel und beim Eichelhäher: Er ist die Polizei des Waldes und alarmiert die anderen Tiere, wenn der Jäger kommt. Finden der Eichelhäher und das Eichhörnchen die versteckten Bucheckern und Eicheln nicht mehr, wachsen so Bäume, ohne dass diese von Menschen gepflanzt wurden.