Bitz Die Inhalte sind neu konzipiert

Vor allem das Thema Handel und Gewerbe werde in dieser Publikation einen großen Stellenwert einnehmen, betont Tania Maier: "Für die ortsansässigen Unternehmen bietet sich die Möglichkeit einer ausführlichen Darstellung in Wort und Bild." Daneben wird die Neuauflage wichtige Informationen wie Kontaktadressen von Ratsmitgliedern, Vereinen und Organisationen, sozialen Einrichtungen, Ärzten und Schulen enthalten.

Sobald die Broschüre fertig ist, wird sie an alle Haushalte verteilt. Neubürger erhalten das Heft bei ihrer Anmeldung im Einwohnermeldeamt. Zudem wird die Ausgabe im Rathaus, in öffentlichen Einrichtungen und in stark frequentierten Geschäften erhältlich sein. "Die Broschüre ist sowohl für Bürger und Neubürger als auch für Gäste unserer Gemeinde eine wichtige Orientierungshilfe und Informationsquelle", unterstreicht Tania Maier.

Weitere Informationen zur neuen Broschüre gibt es in der Gemeindeverwaltung bei Tania Maier unter der Telefonnummer 07431/80 01-20.

Für Bürgermeister Schiele steht der Wert der neuen Infobroschüre bereits fest: "Sie ist ein ideales Nachschlagewerk für alle Lebenslagen und eine Hilfe zur umfassenden Information für unsere Bürger."