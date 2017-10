Bitz Die Dragster lassen es richtig krachen

Bitz. "Auto heil, Fahrer heil, gute Läufe und viel Spaß gehabt", so lautet das Fazit des Rennteams aus Bitz, welches am Samstag ab 20 Uhr die Meisterfeier der "Pro ET", "Super Pro ET" und "Extreme Outlaws"-Serie veranstaltet. Gefeiert wird im Bitzer "Hillbilly’s heaven" in der Truchtelfinger Straße 1.

Es werden Dragracing-Teams – rund 100 Teilnehmer – aus verschiedenen europäischen Ländern da sein. Rennplatz-Atmosphäre live sozusagen und garantiert viel Spaß und interessante Gespräche.

Ein Dragrace ist ein Beschleunigungsrennen auf gerader Strecke mit stehendem Start. Seinen Ursprung hat es in den illegalen Straßenrennen der wilden 1950er Jahre in den USA. Gefahren wird über eine Viertelmeile (402,34 Meter) oder eine Achtelmeile (201,17 Meter) auf einem speziell präparierten "Dragstrip" – manchmal auch auf Sportflughäfen.