Die Abteilung Boule im TV Bitz ist auch in diesem Jahr von ihrem üblichen Programm abgewichen. Die Mitglieder probierten sich im ostfriesischen "Bosseln". Mit zwei Bosselkugeln ging es auf Schotterwegen vom Parkplatz Kreuzung Neuweiler bis zur Linkenboldshöhle und zurück. So kamen rund vier Kilometer Wegstrecke zusammen. Mit einem Bollerwagen mit Verpflegung schoben 18 Bouler ihre Kugeln vor sich her. Mit insgesamt 180 Würfen ergab es einen Endstand von 6:4 für die gelbe Mannschaft. Der erfolgreiche Marsch wurde nicht wie üblich mit Grünkohl und Pinkel, sondern mit einem zünftigen Abendessen in geselliger Runde abgeschlossen. Foto: Peter