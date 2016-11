Bitz Des Kantors neues Lied für den Herrn

Geiger, der seit 1998 als Leiter des Bitzer Kirchenchors tätig ist, präsentierte sein beachtliches Gehör für perfekte Melodien in einer großen musikalischen Bandbreite. Diese reichte von der Fanfare "Mit Trompeten und Posaunen" bis hin zum Capriccio "Das Meer brause" und dem fließenden Arioso "Er gedenkt an seine Gnade". Als beachtlich erwies sich die Harmonisierung der kräftigen Posaunenklänge sowie des Gesangs des Kirchenchors, die in einem dramatischen Finale ihren Höhepunkt fand. Im Stück "Denn er kommt" wird die Sehnsucht nach dem Kommen Christi musikalisch in einzigartiger Form aufgearbeitet. Das einmalige doppelchörige Werk erwärmte allerdings nicht ausschließlich die kalte Nacht, sondern auch die Herzen der zahlreichen Besucher. Diese zeigten sich sichtlich beeindruckt von der gemischten Kantate und ließen ihrer Begeisterung während des lang anhaltenden Applauses freien Lauf.

Im gemeinsamen Choral zum Stück "Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen" mit den Posaunenchören und dem Kirchenchor sang das Publikum zudem lauthals mit. Im Anschluss des Nachspiels war man sich konsequenterweise einig, dass Geiger ein großes Werk gelungen ist.