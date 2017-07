Bitz Der warme Regen hört für Bitz nicht auf

Bitz (mak). Seit Jahrzehnten verwaltet der Bitzer Kämmerer Rolf-Dieter Koch kommunale Finanzen, doch "einen so stetigen Einnahmenzufluss wie in den vergangenen Jahren habe ich noch nie erlebt". Wie die Bitzer Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung von ihm erfuhren, lagen auch 2016 alle Einnahmen aus den einschlägigen Quellen – Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer – deutlich über dem Planansatz. Zwar stieg die Gewerbesteuerumlage um 68 000 Euro – der Preis, der etatmäßig für günstige Gewerbesteuereinnahmen im Vorvorjahr zu entrichten ist –, aber dafür blieben die Sachkosten um 310 000 Euro unter dem Planansatz. Kombiniert ergaben höhere Einnahmen und niedrigere Ausgaben einen Saldo von 954 551 Euro.