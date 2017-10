Im Beisein von Bürgermeister Hubert Schiele und Hans-Jürgen Peter ist der Startschuss für den "Laufenden Schulbus" gefallen. Seit mehreren Jahren bietet der Förderverein "Kinder unsere Zukunft, Bitz bewegt sich" den Erstklässlern der Lichtensteinschule eine Begleitung auf dem Schulweg an. In diesem Schuljahr werden die zehn Abc-Schützen jeden Dienstag und Mittwoch von Kurt Fröhlich, Martin Rein und Eberhard Haigis an vereinbarten und beschilderten Haltestellen abgeholt und nach Schulschluss wieder nach Hause gebracht. Die Aktion hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Foto: Kaul