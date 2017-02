Bitz Das Gelände ist jetzt unantastbar

Wie Hauptamtsleiterin Tania Maier erläuterte, strebt die Verwaltung mit der Veränderungssperre eine kleingliedrige, maximal zweigeschossige Bebauung auf beiden Grundstücken und eine Sicherung des Grün- und Baumbestands an. Nach Ansicht der Gemeinde eigne sich das Gebiet für eine ortskernnahe Innenentwicklung. In der Dezembersitzung hatten die Bauvorhaben das Gemüt von Gemeinderat Wolfgang Ziemen erregt. "Ich fühle mich an der Nase herum geführt", hatte er die Vorlage für den Aufstellungsbeschluss kommentiert. Dem Gemeinderat solle die Bebauung auf der ganzen Fläche "schmackhaft gemacht und als zustimmungswürdig verkauft werden". Ziemen betonte, dass er die Schließung von innerörtlichen Baulücken befürworte, jedoch "nicht um jeden Preis".

Gemeint war der Baumbestand auf dem westlichen Flurstück 613 ab, der seit dem Verkauf und der Aufteilung des Gesamtgrundstücks im Jahr 2013 dezimiert worden sei. Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde hatten sich bei einer Besichtigung dafür ausgesprochen, den Bestand im Hinblick auf Brutvögeln und Fledermäusen genauer unter die Lupe zu nehmen.

Das Balinger Büro Grossmann soll im Frühjahr einen Umweltbericht erstellen und dieser als Grundlage für Pflanzgebote – Erhalt und/oder Neuanlegung – dienen.