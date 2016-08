Bitz Bunte Eulen sind der letzte Schrei

Und nicht zuletzt wird natürlich gemalt, was das Zeug hält: Spezielle Textilmalfarben – sie fließen ebenfalls aus dicken Stiften – lassen sich einfach und sehr genau auftragen. Damit sind auch filigrane Schriftzeichen ein Kinderspiel, und bei der Gelegenheit dürfen die besten Freunde auch auf den Shirts unterschreiben – zur Erinnerung an den tollen Tag mit echtem Mehrwert.

Schon am Montag, zum Beginn der Ferienspiele, haben die Kinder T-Shirts bemalt und mit Batik ganz neu gestaltet. "Am Dienstag haben wir Nagelbilder geklopft", verrät Andrea Freudenmann, "und am Freitag wollen wir bei einer Exkursion in den Wald Äste bemalen" – ein tolles Kunstwerk soll daraus entstehen.

Für die nächste Woche sind unter anderem ein Tanzworkshop und ein Ausflug nach Tripsdrill geplant. Außerdem dürfen die Eigentümer kleiner Leckermäuler selbst "tierische Muffins" backen.

Die Bitzer Vereine beherrschen das mit dem "Pimpen" übrigens auch: Sie werten das Ferienprogramm mit eigenen Angeboten wie Ballspielen, Luftgewehrschießen, Sport, einem Vormittag zum Thema Jagd, einem Erste-Hilfe-Kurs und einer Wanderung mit gemeinsamem Grillen auf. Mit einem Nachmittag "rund um den Hund" beteiligen sich die Hundefreunde, und sogar das Forstrevier ist beteiligt und nimmt die Kinder "mit dem Förster in den Wald". Die evangelische Kirchengemeinde hat ein Dorfspiel organisiert, und ganz zum Schluss geht es auf Fuchsjagd. Und das alles größtenteils kostenlos, teils für minimale Unkostenbeiträge. Wenn das kein prima Ferienangebot ist.