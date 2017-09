Bitz Bitz stimmt gegenTempo 30

Für die Einführung des Tempolimits haben sich 683 Bitzer ausgesprochen, was einem Anteil von 29,4 Prozent entspricht, für die Beibehaltung des Status quo waren 1637 Abstimmungsberechtigte an die Urnen gegangen – ein Anteil von 70,6 Prozent.

Schade: Die Bitzer Bürger haben am Sonntag mehrheitlich gegen die Einführung von Tempo 30 im Ort gestimmt. Dabei hätten sie nicht nur Pionier im Raum Albstadt sein, sondern sich auch auf die Fahnen schreiben können, dass sie die Zeichen der Zeit als erste erkannt haben. Haben nicht die Bürgerwerkstätten zu den Stadtentwicklungskonzepten in Meßstetten und Albstadt deutlich gezeigt, dass den Menschen in allen Stadtteilen die Raserei gewaltig gegen den Strich geht und dass sie es leid sind, sich von übermütigen und rücksichtslosen, manchmal auch nur gedankenlosen Autofahrern gefährden, aufwecken, nerven zu lassen? Andererseits: Hätte Bitz Tempo 30 in fast allen Ortsstraßen eingeführt, hätte die Verkehrsbehörde der Stadt Albstadt dafür sorgen müssen, dass das Limit eingehalten wird. Was ihr bekanntlich schon in Albstadt nicht mal ansatzweise gelingt.