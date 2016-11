Bitz Bitz geht mit gutem Beispiel voran

"Luft nach oben ist aber immer", sagte Bürgermeister Hubert Schiele. Es komme darauf an, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden und als Gemeinde voranzuschreiten. Woran Schiele dabei insbesondere denkt: die privaten Haushalte. 73 Prozent des Gebäudebestandes in Bitz wurden vor 1978 erbaut, 30 Prozent der Heizungsanlagen sind älter als 30 Jahre. Der größte Energieverbrauch entsteht im Bereich der Wärmeerzeugung, und 60 Prozent dieses Verbrauchs sind den Bürgern zuzurechnen. "Die öffentliche Hand soll Vorbild sein", erklärte Willi Griesser, Leiter des Umweltamtes. Genau wie Bürgermeister Schiele hofft er auf die breite Beteiligung der Bitzer. "Wir wollen die Expertise unserer Unternehmer nutzen. Es soll kein Konzept sein, das am grünen Tisch verhandelt und dann in die Schublade geworfen wird", so der Bürgermeister.

Um den Herausforderungen des Klimawandels und der Energiewende gerecht zu werden, fördert die Bundesregierung im Rahmen der "Nationalen Klimaschutzinitiative" die Erarbeitung kommunaler Klimaschutzkonzepte.

Wissen und Ideen bündeln

Bitz hat die Energieagentur Zollernalb damit beauftragt; federführend wird der diplomierte Umweltingenieur Matthias Schlagenhauf zuständig sein. Das Klimaschutzkonzept soll Wissen, Datenerhebungen, Aktivitäten und Ideen bündeln und als Planungshilfe für die Zukunft dienen, aber auch technische und wirtschaftliche Potenziale aufdecken, die in Bitz ungenutzt vorhanden sind.

Schwerpunkte der Konzeptionsentwicklung werden nach dem Ergebnis der Gewichtungsumfrage unter den Anwesenden folgende Aspekte sein: Erneuerbare Energien, Maßnahmen für die privaten Haushalte, die Nutzung von Wärme und Abwärme, der Sektor Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen sowie die Liegenschaften der Gemeinde und Mobilität. Nach wie vor sind die Bürger eingeladen, sich zu beteiligen – auch sporadisch. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am 19. Dezember um 18 Uhr beim ersten Workshop. "Ich bin sehr gespannt auf ihre Ideen und Vorschläge", erklärte Schlagenhauf, und verwies auf die Möglichkeit, nach Konzeptionserstellung eine zu 65 Prozent geförderte Stelle für einen Klimamanager einzurichten. Auch Fördergelder für den Strukturwandel im Bereich Energie- und Klimaschutz werden durch das Konzept verfügbar. Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen – darüber waren sich die Anwesenden einig.