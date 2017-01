Bitz BI: Genehmigung bitte aussetzen

"Sehr geehrter Herr Landrat Pauli, unter der Überschrift: ›Tödliche Gefahr für Rotmilane‹ berichteten in der vergangenen Woche verschiedene Zeitungen darüber, dass die Windräder, die in Adelberg gebaut werden sollten, vom Regierungspräsidium Stuttgart und dem Landratsamt Göppingen nicht genehmigt werden. Die Begründung für die Versagung ist eindeutig. Es wird davon ausgegangen, dass im relevanten Umkreis von 3,3 Kilometern um die geplanten Anlagen mindestens vier Rotmilanrevieren existieren. Sie Herr Landrat Pauli und Ihre Bediensteten im Umweltamt wissen doch, dass es keine Ausnahmen vom Tötungsverbot für gesetzlich geschützte Greifvögel gibt. Dennoch haben Sie, sogar mit einem Sofortvollzug, eine Teilbaugenehmigung für die Winterlinger Windräder erteilt. Die Situation, die in Adelberg zum Bauverbot geführt hat, firmiert unter dem Begriff Milan-Dichtezentrum. Ein solches, mit deutlich mehr als vier Rot- und Schwarzmilanpaaren, liegt im Winterlinger Windrad-Baugebiet vor. Wir haben Ihre Mitarbeiter vom Umweltamt mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass eine Prüfung der Greifvogel-Situation erforderlich ist, vor allem deshalb, weil unsere Fachleute acht Milanhorste, die der Bauplaner übersehen hat, in einem 3,3-Kilometer-Radius nachweisen konnten. Darüber hinaus hat die Bürgerinitiative angeboten, dass sie ein entsprechendes Gutachten auf eigene Kosten erstellen lässt. Weil bisher nichts dergleichen veranlasst wurde, ist ja auch immer noch eine Fachaufsichtsbeschwerde beim Regierungspräsidium anhängig. Haben Sie den Mut Herr Landrat und setzen Sie die Baugenehmigung für die Winterlinger Windräder, die zudem im Naturpark ›Obere Donau‹ stehen sollen, aus, bis ein entsprechendes Fachgutachten die Artenschutzsituation in dem Gebiet sauber geklärt hat. Dass jetzt bereits das Verwaltungsgericht bemüht werden muss, hätte sich verhindern lassen."