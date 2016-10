Ab sofort ist keine Mauer mehr zu hoch für Bitzer Kinder: Die Kooperation "Kinder unsere Zukunft, Bitz bewegt sich" und der Kinder- und Jugendtreff Bitz hatten am Samstag zu einer "Night of Sports", einer Sportnacht, eingeladen und über 40 Kinder und Jugendliche erschienen in der Sporthalle. Raphaela Schiele (rechts) brachte sie gleich mit fetziger Musik auf die nötige Betriebstemperatur, um fit zu sein für die interessanten Stationen der neuen Sportart "Le Parkours". Christian Heinlin war der kompetente Partner, der den Kindern mit anschaulichen Vorführungen die Hemmungen vor schier unüberwindbaren Hindernissen nahm – seien es hohe Wände, kipplige Wippen, entfernte Reckstangen oder schräge Aufstiege. Nach diesem absoluten Höhepunkt durften die Kinder sich weiter sportlich betätigen, etwa auf der Air-Track-Bahn, beim Tischtennis, Fußball, Speed Stacking oder Badminton. Das Gaudi-Biathlon war der krönende Abschluss, bei dem wertvolle Warengutscheine zu gewinnen waren. Die Eltern brachten die müden Kinder danach heim. Foto: Peter