Bitz Befürworter, Kritiker und Experten

Bitz/Winterlingen. Die geplanten Windanlagen zwischen Winterlingen und Bitz werden in Teilen der Gemeinden kontrovers diskutiert. Um die Bürger beider Gemeinden in ihrer Meinungsbildung zu unterstützen, findet am Samstag, 10. September, ein Infomarkt in Winterlingen und Bitz statt. Dort stehen Befürworter, Kritiker, unabhängige Experten und zuständige Behörden an Informationsständen, um Sachfragen zu beantworten – und zum fachlichen Austausch: Was ist konkret geplant? In welchem Maße sind umliegende Waldflächen betroffen? Werden Natur- und Artenschutz berücksichtigt? Wie können die Menschen in Bitz von den Windrädern profitieren? Ergänzt wird das Programm durch einen kurzen Fachvortrag von Christian Eulitz, beratender Ingenieur für Schallschutz und Bauphysik aus München zum Thema Schall und Infraschall.