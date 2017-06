Bitz. Betrunken ist am Montagabend ein Autofahrer auf der Landstraße zwischen Neuweiler und Bitz nach Hause gefahren. Kurz vor dem Ortseingang touchierte sein Wagen laut Polizei einen Leitpfosten. Danach fuhr der Mann gegen einen Randstein und anschließend in Schlangenlinien weiter. Später stellte er seinen Wagen mitten auf der Straße ab und stieg zunächst nicht aus. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei verließ er seinen Wagen und ging nach Hause. Dort trafen ihn die Polizisten an. Der 59-Jährige hielt sich kaum auf den Beinen. Ein Atemalkoholtest war in seinem Zustand unmöglich. Deswegen ging es auf direktem Weg ins Zollern­alb-Klinikum nach Albstadt zur Blutentnahme. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Gegen die Beschlagnahme legte er Widerspruch ein. Sein bedenklicher Gesundheitszustand machte eine stationäre Aufnahme im Zollernalb-Klinikum erforderlich.