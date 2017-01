Bitz (rd). Die Thematik eines ortsansässigen Arztes hat Gemeinderätin Karin Danielzik in der jüngsten Gemeinderatssitzung angesprochen. Sie könne nicht nachvollziehen, weshalb etwa Winterlingen zwei neue Ärzte bekomme, Bitz jedoch ohne auskommen müsse. Bürgermeister Hubert Schiele erwiderte, dass sich die Verwaltung dieses Problems bewusst sei. Von der Kassenärztlichen Vereinigung liege zwar eine Zusage vor, eine Praxis in der Gemeinde zu betreiben, auch Banken hätten Bereitschaft signalisiert zu investieren, jedoch fehle es an interessierten Medizinern. Obwohl er und die Verwaltung am Ball bleiben werden, gestalte sich die Suche schwierig, sagte Schiele.