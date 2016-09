Bitz Arbeiten verlaufen weitgehend im Zeitplan

Bitz. Die Arbeiten am Bildungszentrum liegen weitestgehend im Zeitplan, hat Architekt Jürgen Sprenger in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu berichten gewusst. Nur ein Nachtrag führe wohl zu minimalen Verzögerungen: die Akustikdecken. Sie sollen – auch nach dem Wunsch der Schulleitung – in allen Unterrichtsräumen eingebaut werden, nicht nur in jenen, wo ohnehin Eingriffe in die Decke notwendig sind. Sie bringen außerdem Mehrkosten mit sich: rund 41 000 Euro. In diesen sind auch die Mehrkosten für die Elektroinstallationen inklusive LED-Beleuchtung enthalten.