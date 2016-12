Um die gemeinnützige Arbeit des Roten Kreuzes Bitz zu würdigen, haben Ines und Gerold Heine, die Inhaber von "Die Alb ruft", einen Spenden-Scheck in Höhe von 1000 Euro überreicht. "Es ist schade, dass die ehrenamtliche Tätigkeit nicht besonders honoriert wird und neue Mitglieder schwer zu finden sind. Das DRK leistet eine unschätzbare Rettungsarbeit für alle Menschen in der Gemeinde", sagt die Familie Heine. Die Inhaber haben sich in diesem Jahr entschieden, auf Weihnachtsgeschenke zugunsten einer Spende zu verzichten. "Jeder kann einmal eine Notlage erleben, in der er froh ist, wenn Hilfe kommt. Deshalb finden wir es wichtig, das Rote Kreuz zu unterstützen."