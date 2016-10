Bisingen Zollern Voices: Mit Freude am Singen

Den Konzertauftakt übernahm der Kirchspiel-Kinderchor unter Leitung von Michael Binder. Binder begleitete den Chor auf dem Flügel. Mit Liedern wie "Probier’s mal mit Gemütlichkeit" aus dem Dschungelbuch, "Ein Traum wird wahr" und "Superkalifragilistikexpialegetisch" aus Mary Poppins eroberten die neun Kinder die Herzen der Zuhörer. Zur Belohnung gab es für die jungen Sänger Applaus und Süßigkeiten.

Danach kam der große Auftritt der Zollern Voices unter der Leitung von Volker Bals: eindrucksvoll und mit stimmengewaltigen Gesang. Die 25 geschulten Sänger und Sängerinnen sangen aus dem Filmklassiker von 1956 "Der Mann, der zu viel wusste" "Was kann schöner sein" und "Que Sera Sera". Dann folgten Lieder aus Märchenfilmen: "Küss mich, halt mich, lieb mich" nach der Melodie aus dem Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Halleluja" aus dem Film Shrek. Den ersten Konzertteil beendeten die Zollern Voices mit einem Medley aus "Der König der Löwen". Der Film aus dem Jahr 1994 ist der bislang erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm. Die Probenarbeit der Zollern Voices der letzten Wochen und Monate hatte sich bezahlt gemacht. Die Freude am Singen war den Akteuren anzusehen und auch deutlich zu hören.

15 Jugendliche

Nach einer Pause gab dann der Kirchspiel-Jugendchor sein Debüt. Die 15 Jugendlichen präsentierten "Feels Like Home", "Skyfall" und "Fly to me" unter der Regie von Volker Bals. Zum Abschluss traten die Zollern Voices erneut auf. Zu hören waren unter anderem "Gabriellas Lied" vom Film "Wie im Himmel" und "My Heart Will Go On" aus Titanic.