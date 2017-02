Bisingen Zigeunerball ist bunt und humorvoll

Bisingen - Bunt, humorvoll und geradezu fernsehreif – so lässt sich der "Zigeuner"-Ball des TSV Steinhofen am Samstag beschreiben. Das Narrenvolk war zahlreich in die Hohenzollernhalle gekommen. Die "Morenas" sorgten mit Fasnetschlagern für das nötige Aufwärmprogramm.