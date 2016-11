Bisingen "Wir ziehen alle an einem Strang"

Butzenwagen war beim Straßenfest erstmals im Einsatz

In seinem Rückblick ließ Zunftchef Gieger das abgelaufene Berichtsjahr Revue passieren. Hervorzuheben wusste er die Teilnahme am Kirchspiel-Straßenfest, erstmals mit dem neu angeschafften Butzenwagen. Sommerfest und Laternenlaufen der Kinder bestärkten die Kameradschaft.

Allen engagierten Funktionären sprach er seinen Dank aus und informierte die Anwesenden über die bereits feststehenden Termine wie das Fotoshooting am 6. November, das Laternenlaufen (12. November), die Herbstringversammlung in Stetten (18. November), und die Fasnetstermine, welche am 6. Januar mit dem Häsnausschittla und Pestschauspiel beginnen.

Als neue Mitglieder wurden aufgenommen: Dimitri Dell, Familie Tafuri, Marcel Mayer, Diana Gulde, Oliver Schnell, Barbara Stotz, Michael Breimesser und Olga Ott; außerdem werden etliche Personen als Leihbutzen die fünfte Jahreszeit mit bestreiten.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Susanne Wolf, Steffen Rager, Mareike Haller; Christoph Fecker sowie für zehn Jahre Ausschuss-Tätigkeit Daniel Heil und Jochen Lohmüller.

Der anschließende PowerPoint-Vortrag gab Aufschluss über das jüngste Meeting mit der Gemeinde und der Vorstellung zum großen Ringtreffen. Auf einzelne Orgapunkte aus den Planungssitzungen ging Jochen Lohmüller ein. Von den Bisinger Vereinen erhalten die Butzen im Januar sehr viel Unterstützung.

In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Roman Waizenegger dem federführenden Ausschuss. Für Bisingen sei solch ein gewaltiges Event eine vorbildliche und ausdruckstarke Repräsentation, obendrein würden Tradition und Brauchtum gepflegt. Oberbutz Gieger meinte dazu: "Wir ziehen alle an einem Strang. Nur so kann es funktionieren." Und so beendete er die Herbstversammlung mit drei kräftigen "Bisinger – Butzen"-Rufen.