Bisingen "Wir sind es den Opfern schuldig"

Seit wann gibt es die Filmvorführungen am 27. Januar und warum haben Sie diese ins Leben gerufen?

Es soll klar werden, dass das, was hier in Bisingen im Konzentrationslager passiert ist, nicht vom Himmel gefallen ist. Wir veranstalten die Filmvorführung bereits zum vierten Mal, immer um den 27. Januar herum. Dies ist sowohl ein deutscher und israelischer, als auch ein Gedenktag der Vereinten Nationen zur Erinnerung an die Befreiung Auschwitzs. Anstatt einer "klassischen" Gedenkfeier wollen wir die Menschen bitten, Stellung zu dem Geschehenen zu beziehen.

Heutzutage gibt es ja "Internationale Tage" für so ziemlich alles, von der Jogginghose bis zum Butterbrot. Haben Sie da manchmal die Befürchtung, dass ein wichtiger Tag wie der Holocaust-Gedenktag in der Masse untergeht?