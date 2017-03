Bisingen Wie man Obstbäume richtig pflegt

Der sogenannte Pflanzschnitt sei die erste formgebende Schnittmaßnahme am frisch gepflanzten Obstbaum und werde nach dem Pflanzen des Baumes – solange sich dieser noch in der Winterruhe befindet – aber erst nach den strengen Frösten durchgeführt. Er ziele auf das Wachstum des Baumes ab und diene dem Aufbau eines tragfähigen, stabilen Gerüsts, damit der Baum in späteren Jahren große Mengen Obst tragen kann, ohne dass es bei der Stabilität oder Energieversorgung der Äste zu Schwierigkeiten kommt. Dabei muss man aus den vorhandenen Ästen drei bis vier sogenannte Leitäste aus und achtet auf deren richtige Stellung, den richtigen Abgangswinkel und die Steigung der Äste. Die Leitäste werden zusammen mit der Stammverlängerung das Rückgrat des Baumes bilden und bleiben zeitlebens erhalten. Ein äußerst lehrreicher Kurs also für alle Hobby-Gärtner. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und des Experten war mit heißen Roten vom Grill auch gesorgt.