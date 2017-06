Bisingen "Wer war Franz Johann Hofmann?"

Zu Hoffmanns Lebensweg: Der 1906 in Halle/Saale geborene Hofmann trat 1932 der NSDAP und der SS bei, wurde Mitte 1933 Hilfspolizist und im Herbst desselben Jahres Angehöriger der Wachtruppe des Konzentrationslagers Dachau, wo er schnell Karriere machte. Als er Ende 1942 nach Auschwitz versetzt wurde, hatte er es zum stellvertretenden Schutzhaftlagerführer gebracht. In Auschwitz stieg er bis in den Rang eines SS-Hauptsturmführers auf.

Im April 1944 übernahm Hofmann die übergeordnete Lagerleitung der KZs Bisingen und Dautmergen und damit eine tragende Rolle im "Unternehmen Wüste". Er ist maßgeblich verantwortlich für viele Todesfälle in diesen beiden Lagern.

Nach 1945 überstand Hofmann die Entnazifizierung ohne Probleme, seine SS-Zugehörigkeit und seinen KZ-Dienst konnte er den Behörden verheimlichen.