Bisingen Wer hat wohl die stärksten Nerven?

Bis in die späten Abendstunden schossen die Teams unzählige Strafstöße um die Wette und sorgten so dank der vielen Tore auf und neben dem Platz für gute Stimmung.

Pünktlich um 18.30 Uhr begann der Wettkampf. Für die Leitung des Turniers und den reibungslosen Ablauf war der Vereinsvorsitzende Josef Oesterle verantwortlich. Am Ende hatten folgende Mannschaften die besten Nerven und gingen als Sieger vom Platz: Den ersten Platz errang das Team "Wurzelpeter". Als Siegerpreis gab es dafür 150 Euro in bar. Der Zweite Rang ging an den "FC Schluckis", der dafür 30 Liter Bier erhielt. Den dritten Rang erspielte sich das Team "Mauljucken", das einen Kasten Bier gewann. Sie bekamen von Organisator Oesterle die Preise überreicht.

Das Turnier war wie in den vergangenen Jahren bestens vorbereitet. Die Bewirtung mit Speis und Trank klappte dank der vielen helfenden Vereinsmitglieder ganz ausgezeichnet. Besonders groß war das Gedränge am Weizenbier- und am Bratstand. Die Verantwortlichen zeigten sich glücklich über die großzügige Unterstützung durch die Vereinsfunktionäre, AH-Spieler, des Fördervereins und des Jugendleiterteams.

Ein Ausklang in gemütlicher Runde

Josef Oesterle dankte im Anschluss allen Teilnehmern und den vielen Helfern für ihren tollen Einsatz. Er freute sich über den reibungslosen und harmonischen Ablauf. Bei einem gemütlichen Beisammensein ließen alle Beteiligten das Elfmeterturnier noch lange ausklingen.