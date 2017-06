Bisingen Wenn Pferdeäpfel zu Geld werden

Bisingen-Steinhofen. Felix Feyrers Familie betreibt das Reitsportzentrum Hohenzollern am Ortsausgang von Steinhofen. Auf der Reitanlage gibt es Boxen für bis zu 46 Pferde. Die machen natürlich ordentlich Mist. Den müsste man doch irgendwie sinnvoll verwerten können, überlegten Felix Feyrer und sein Stiefvater im vergangenen Herbst und kamen auf die Idee, daraus Dünger zu produzieren. Nicht irgendwelchen Dünger, sondern Pellets – und die auch noch rein biologisch.

Im Winter kaufte der Stiefvater eine kleine Pellet-Anlage, die an einen Traktor angehängt wurde. Felix Feyrer informierte sich ausführlich darüber, was einen guten Dünger ausmacht, was ein Boden braucht und was nicht. Unterstützung hatte er dabei von seinem Freund Johannes Schlegel, der mit ihm die zehnte Klasse in der Realschule Frommern besucht. Feyrer wohnt in Frommern, die Eltern seines Freundes haben eine Baumschule in Laufen, weshalb der über entsprechende Fachkenntnisse verfügt, was Pflanzerde betrifft.

Felix Feyrer recherchierte, dass Stroh und Sägemehl – was beides gerne in Ställen benutzt wird – nicht gut für die Böden sind, weil sie Nährstoffe entziehen. So lag der Entschluss nahe, nur reinen Pferdemist zur Produktion zu verwenden. Hilfreich war dabei, dass die so genannte Führanlage im Reitsportzentrum, in der die Pferde ausgeführt werden, mit Gummimatten ausgelegt ist und die Pferdeäpfel so nicht verunreinigt werden.