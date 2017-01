Bisingen Vorwurf: versuchter Totschlag

Der Vorwurf gegen zwei der drei Angeklagten ist drastisch: versuchter Totschlag. Einer der Angeklagten befindet sich in Untersuchungshaft. Die drei Männer sollen in der Nacht auf den 24. September 2016 in und vor der Kneipe an der Hauptstraße einen damals 19-Jährigen brutal zusammengeschlagen haben. Dabei haben sie laut Anklageschrift ihrem Opfer mehrfach Schläge und Tritte gegen dessen Körper und Kopf verpasst.

Damit hätten sie, so die Überzeugung der Staatsanwaltschaft, billigend in Kauf genommen, dass ihr Opfer nicht nur verletzt würde, sondern den Angriff auch mit dem Leben bezahlen könnte. Der 19-Jährige wies, als die Polizei eintraf, schwere Verletzungen auf und wurde zur Behandlung in Zollernalb-Klinikum nach Balingen gebracht.

Das Polizeirevier Hechingen hatte bereits unmittelbar nach dem Vorfall Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet. Aufgrund der Schwere des Angriffs hat die Staatsanwaltschaft indes den Vorwurf auf versuchten Totschlag verschärft.