Bisingen Vor dem Drohbrief war alles okay

Bisingen (jw). In der Gemeindebücherei in Bisingen war am Dienstagmorgen im Rahmen des Frederick-Tages die Kinderbuchautorin Barbara van den Speulhof zu Gast. Sie arbeitet als Autorin, Texterin, Hörspielproduzentin und Regisseurin überwiegend für Kinderproduktionen. Sie hat Hörspiele produziert und begleitende Bücher geschrieben. Wohnhaft ist sie in Frankfurt am Main.