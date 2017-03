Bisingen Viel zu tun für die Jugendarbeit: Angebote werden gut angenommen

Die Mitarbeiter gehen mit den Kindern unter anderem mittags zum Essen in die Schulmensa, dort gebe es beim Buchungssystem noch leichten Verbesserungsbedarf, meinte Wannenmacher. Ansonsten äußerte sie sich begeistert über die Erweiterung des Gartenbereichs, der den Kindern die notwendige Bewegung ermögliche. Ansonsten werde gespielt oder bei den Hausaufgaben betreut und geholfen. "Wir sind für die Kinder zu echten Bezugspersonen geworden und das ist auch sehr wichtig", betonte Wannenmacher.

Roland Sesulka-Bausinger ist in Bisingen für den offenen Jugendtreff zuständig. Dort seien die Besucherzahlen stabil, berichtete er, man habe sogar die Öffnungszeiten erweitert. "Zur Zeit ist wieder mehr los", sagte er. Neu dazugekommen sei ein Teenie-Treff für die jüngeren Jugendlichen, der mittwochs und freitags zwischen 15.30 und 17 Uhr angeboten wird. Auffällig sei, dass besonders Jugendliche mit Migrationshintergrund den Jugendtreff sehr gerne wahrnehmen.

Motivation für das Jugendforum

Letzter Punkt des Berichts war das Bisinger Jugendforum, das zukünftig den Jugendgemeinderat ersetzt. In Kleingruppen arbeiten Jugendliche dort an verschiedenen Projekten, wie einem Bikepark oder einem Abschlussball am Schulzentrum. "Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir eingreifen müssen, um die Jugendlichen wieder zu motivieren", berichte Katrin Schmidt. Das Jugendforum war eingeführt worden, nachdem der Jugendgemeinderat immer mehr eingeschlafen war. Man hielt es für sinnvoller, die Jugendlichen in Gruppen gezielt an einem Projekt arbeiten zu lassen, als sie gleich für mehrere Jahre in ein Gremium zu verpflichten. In einem großen Treffen waren am Anfang verschiedene Projekte festgelegt worden, die dann in einem zweiten Treffen von verschiedenen Gruppen übernommen wurden.

Für die Jugendarbeit gab es nach Abschluss der Berichte aus der Runde der Gemeinderäte großes Lob. "Es ist eine tolle Arbeit, die sie da täglich verrichten", sagte Klaus Ertl (Freie Wähler).