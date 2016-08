Bisingen Verstörende Verfolgungsgeschichten – damals und auch heute

Geschichten der jungen Männer erinnern an das Schicksal jüdischer Bürger im Dritten Reich

Anknüpfungspunkte gab es da freilich mehr als genug. Die sechs jungen Flüchtlinge sind allesamt ohne Eltern oder Verwandte in Deutschland. Einige davon haben gar keine Familie mehr. Ein Schicksal, das sie mit den meisten jüdischen NS-Opfern teilen. Auch die verstörenden Verfolgungs- und Fluchtgeschichten der jungen Männer erinnern an das Schicksal jüdischer Bürger in NS-Deutschland. So musste einer der jungen Geflüchteten sogar mit ansehen, wie sein Vater auf der Überfahrt im Mittelmeer ertrank.

Umgang mit der NS-Geschichte in den 1950er und 60er-Jahren sorgt für Diskussionen