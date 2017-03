Bisingen Verein sucht dringend Mitglieder

Gestartet war "AKUuD" als neuer Veranstalter des schon seit 1987 etablierten und 2005 neu belebten Rockfestivals "Umsonst und Draußen". Danach wurde die Palette an Vereinsaktivitäten immer mehr erweitert. So kam in 2014 das Festival "Rock unterm Zoller" hinzu. Nebenbei engagieren sich die Vereinsmitglieder auch im sozialen und kulturellen Bereich. So werden sie in diesem Jahr bereits zum dritten Mal am Geislinger Kunstfest teilnehmen. Gegenseitige Zusammenarbeit mit dem Freizeitclub von Behinderten und Nichtbehinderten ist schon fast Routine. Gerne ermöglicht AKUuD immer auch die Teilhabe von jungen Geflüchteten an Veranstaltungen.

Und noch in diesem Frühjahr wird ein weiteres Projekt verwirklicht: Bisinger Jugendliche verschönern unter Anleitung des professionellen Graffiti-Künstlers Christopher Hailfinger das Trafohäuschen beim Thanheimer Kindergarten Zwergenland. Möglich wurde dieses breite soziokulturelle Engagement dank der Förderung aus dem Programm "Jugend-Kultur-Werkstatt: Wir machen Kultur, wie sie uns gefällt!" der Baden-Württemberg Stiftung.

Zu Arndts Stellvertreter wählte die Versammlung Manuel Schmoll. Als neuer Kassierer fungiert Konrad Flegr. Den Posten der Schriftführerin wird Ronja Flegr übernehmen. Beisitzer sind Michael Schröter, Nina Breimesser und David Naumann. Die Kassenprüfung liegt in den Händen von Monika Fecker und Daniel Heil.

Nächstes Wochenende wird in Wessingen gerockt

Das nächste Event steht schon Ende nächster Woche auf dem Plan: Am Freitag, 24. März, spielen "Souldrinker" und "Black Abyss" und am Samstag, 25. März, "Blackslash" und "Nasty Punch" jeweils ab 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Wessingen beim "Rock unterm Zoller ".