Bisingen Verein investiert in seinen Nachwuchs

Bisingen. Das Jugendkonzert des Musikvereins Bisingen findet am Sonntag, 12. März, ab 14 Uhr in der Hohenzollernhalle statt. Kinder der musikalischen Früherziehung, Blockflötenkinder, Solisten, Gruppen, die Bläserklasse, das Vororchester und die Jugendkapelle treten auf. Für Interessierte besteht außerdem vor Ort die Möglichkeit, verschiedene Instrumente auszuprobieren und sich über die verschiedenen Formen der Ausbildung im Bisinger Musikverein zu informieren – Jugendleiterin Carina Haug hat das organisiert.

Erfolgreiche Jugendarbeit wird beim Bisinger Musikverein groß geschrieben. 109 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 18 Jahren stehen derzeit in musikalischer Ausbildung, worauf nicht nur der Vorsitzende Wolfram Dehner mit Recht stolz ist. Im vergangenen Jahr hat der Verein rund 33 000 Euro für die Jugendarbeit aufgebracht. Für 2017 wurde dieser Betrag auf 40 000 Euro erhöht.

Derzeit musizieren 23 Kinder in der musikalischen Früherziehung im Kindergarten, 18 Kinder in der Blockflötenausbildung, 15 Kinder in der Bläserklasse, sechs sind bei der Dauerkooperation mit der Realschule dabei und 47 Kinder und Jugendliche machen eine Instrumentalausbildung. Allein 80 Kinder werden durch die Jugendmusikschule Hechingen ausgebildet. Im Vororchester musizieren etwa zehn dieser Jugendlichen und in der Jugendkapelle rund 35.