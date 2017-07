Bisingen Südtiroler Berge scheinen ganz nah

Eine große Fangemeinde haben Vincent und Fernando inzwischen, nicht nur in ihrer Heimat Südtirol und in Deutschland, sondern auch in den europäischen Nachbarländern – und eben auch in der Bisinger Hohenzollernhalle. So begeisterten die beiden am Samstag mit Ihren Liedern und dem sympathischen Auftreten die Zuschauer. Die beiden Brüder aus Andrian präsentierten dabei unter anderem ihre neue CD "Das Glück hat deine Augen".

In die ausverkaufte Halle waren Besucher aus nah und fern gekommen, um die beiden bei Ihrem Live-Auftritt zu erleben. Alle waren begeistert.

Die Mitglieder des TSV Steinhofen zeichneten sich für die Bewirtung der Gäste verantwortlich.