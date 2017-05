Bisingen Stück von Shakespeare im Burghof

Burg Hohenzollern. Im Rahmen seiner Castle Tour gastiert das TNT Theatre Britain der American Drama Group mit "Twelfth Night" auf der Burg – natürlich in der englischen Originalsprache. Theaterliebhabern in Deutschland ist das Stück unter dem Titel "Was ihr wollt" ein Begriff.

Es geht um die großen Obsessionen des Lebens

Das Stück erkundet die großen Obsessionen des Lebens: Liebe, Eifersucht, Gier, Leidenschaft. Die Komödie wurde von William Shakespeare um das Jahr 1601 verfasst. Ein wesentliches komisches Element dieser Komödie entsteht aus der Tatsache, dass zu Shakespeares Zeit ausnahmslos auch Frauenrollen auf der Bühne von Männern gespielt wurden.