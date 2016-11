Bisingen Steuererhöhungen sind verschoben

Bisingen. Geplant war im Gemeinderat eine Erhöhung der Gewerbe-, der Grund- und der Hundesteuer zu beschließen. Laut Sitzungsvorlage ist eine "breite Verteilung der Lasten auf die Steuer- und Abgabenschuldner notwendig". Dringend anstehende Investitionen lassen nur bedingt Spielraum für den Schuldenabbau. Durch die Erhöhungen erhielte die Gemeinde Mehreinnahmen von rund 80 000 Euro.

Doch die Räte stimmten Gisela Birrs Antrag zu, diese Entscheidungen zu vertagen. Birr sah "keinen Grund, das auf die Schnelle zu machen". Dem stimmte auch Konrad Flegr zu. "Ohne den Blick aufs Ganze" solle man keine Einzelentscheidungen treffen. Die Steuererhöhungen sind also bis zur Haushaltsberatung vertagt.

Was nicht vertagt wurde, ist der Beschluss darüber, dass die Wasserversorgung künftig teurer wird. Statt wie bisher 2,34 Euro sind ab dem nächsten Jahr 2,45 Euro pro Kubikmeter zu bezahlen. Diese Erhöhung ist unter anderem auf einen Einnahmeausfall wegen geringerem Wasserverbrauch zurückzuführen. Über 2014 und 2015 stieg das Defizit in der Gemeindekasse dadurch auf 400 000 Euro an.