Bisingen Steht der Schulförderverein vor dem Aus?

Bi singen. Mitte der 90er-Jahre wurde der Verein gegründet. 2001 waren es 59 und heute beachtliche 273 Mitglieder; zwischendurch auch schon rund 350 an der Zahl. Nun sieht es so aus, dass der Großteil derjenigen, die sich seit Jahren in Vorstand und Ausschuss engagieren, selbst längst keine eigenen Kinder mehr in der Schule haben. Sie wollen nun ihre Arbeit in jüngere Hände übergeben.

Auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung am Mittwochabend standen Wahlen. Da die Vorsitzende Hannelore Haasis jedoch im Vorfeld keine Zusagen zur Ausübung eines Ehrenamtes erhielt, musste Plan B herhalten: Die derzeitige Vereinsführung übernimmt kommissarisch die Geschäfte noch bis Frühjahr 2018, dann ist aber endgültig Schluss.

Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger und auch Rektorin Nicole Heyder würden eine Vereinsauflösung bedauern. Deshalb wird nun versucht, intensiv die Werbetrommel zu rühren, sodass der Förderverein weiter zum Wohle der Schüler agieren kann.