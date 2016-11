Bisingen Sport bringt die Menschen zusammen

"Unverzichtbare Werte unserer Gesellschaft"

Namentlich aufgerufen durften die Sportler und Teams vortreten, um Lob und ihre Ehrung in Empfang zu nehmen. Waizenegger betonte den enormen Teamgeist, Trainingsaufwand und Idealismus – "unverzichtbare Werte unserer Gesellschaft". Hinzu kommen Ehrgeiz und Disziplin der Athleten. Er wusste jedoch auch die Vereinsunterstützung von Trainern, Betreuern, Eltern und etlicher Helfer im Freizeit- und Breitensport zu würdigen. Sie alle bereichern die Lebensqualität im Vereinsleben der Gemeinde.

"Sport bringt Menschen zusammen, gleich welcher Herkunft, Alter und Nationalität", so Waizenegger weiter. Bei dieser jährlichen Veranstaltung solle zum Ausdruck kommen, welche Talente in den Vereinen stecken. Die Gemeinde Bisingen wäre ohne diese sportlich aktiven Vereine sehr arm und der Jahreskalender bei weitem nicht so vielseitig. Die athletischen Erfolge der Mannschaften und Einzelsportler seien Vorbild für Bürgersinn und Gemeinwohl und repräsentieren europaweit das Charakterbild des Kirchspiels, so der Schultes.

In der kurzen Power-Point-Präsentation erinnerte Waizenegger an die internationalen Erfolge in 2016. Zudem informierte er an die "Spülanalyse", den Wasserverbrauch beim EM Halbfinale zwischen Deutschland-Frankreich, wo in 15 Minuten Halbzeitpause 27 000 Liter Wasser verbraucht wurden. Bei einem vier Liter Spülgang bedeute dies 6750 Toilettenspülungen, sprich pro Haushalt sind in der Halbzeit zwei Personen auf dem Klo.

Die Geehrten erhielten neben der Urkunde und Glastrophäe mit Gravur eine Medaille, die Jugendlichen noch einen Kinogutschein. Mit dem zitierten Songtext von Reinhard Fendrich "Es lebe der Sport" beendete der Bürgermeister seine Ansprache und schritt zu den Würdigungen. Das Personal vom Rathaus Bisingen sorgte sich beim anschließenden Stehempfang für das leibliche Wohlergehen der Gäste.