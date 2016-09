Bisingen Spielerisch Barrieren abbauen

Bisingen. Zur Feier seines 40-jährigen Bestehens führt der Freizeitklub von Behinderten und Nichtbehinderten das Programm "Die normalste Sache der Welt" durch. Das nächste Modul findet am 24. und 25. September, jeweils von 14 bis 18 Uhr in Form von Workshops unter dem Titel "Barrieren sind doof – Gemeinschaft ist cool" statt.

Der Workshop am Samstag richtet sich an Jugendliche und Jugendbetreuer, der Workshop am Sonntag an Kinder. An beiden Tagen braucht niemand Angst vor theoretischem Geschwafel oder "trockenem" Unterricht zu haben. Beide Programme sind spaßorientiert und bauen auf spielerisches Lernen.

Viele Verein praktizieren bereits Inklusion